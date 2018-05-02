УЗ хочет навсегда закрыть 60 зерновых станций

По результатам мониторинга «Укрзализныци», 177 станций по погрузке зерна нуждаются в оптимизации путем реструктуризации, санации, временного либо полного закрытия для грузовых операций.

Об этом заявил и. о. главы акционерного общества Евгений Кравцов, передает ЦТС.

В частности, по его словам, УЗ предлагает полностью закрыть 60 станций для грузовой работы. Еще 110 предлагается закрыть на период с 1 июня по 1 декабря 2018 года с дальнейшим возобновлением при условии необходимого минимума заявок на погрузку.

В целом около 300 станций и 528 в данный момент обрабатывают незначительное количество грузов — всего до двух вагонов зерна в сутки. При этом, сетует Кравцов, они осуществляют нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и требуют значительных затрат на содержание.

Напомним, «Укрзализныця» ведет переговоры с одним из международных банков по привлечению кредита для строительства зерновозов.