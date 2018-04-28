«Укрзализныця» планирует передать в концессию 17 депо

ПАО «Укрзализныця» рассматривает возможность продажи и / или передачи частным инвесторам от 13 до 17 депо. Об этом сообщил директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев, передает «Интерфакс-Украина».
«У нас есть три группы депо: ремонтные, обслуживающие и смешанные. После того, как мы провели определенные виды расчетов, мы пришли к выводу, что 17 из 47 депо мы можем спокойно по натуральным показателям закрывать, а возможно — предлагать их для использования частным инвесторам», — отметил он.
По словам Рязанцева, предприятие рассматривает три основных сценария работы с неперспективными депо.
Согласно сценарию «сокращение количества депо до оптимально необходимого», 17 депо передаются на свободный рынок. Это позволит сократить расходы на их обслуживание в размере около 350 млн грн в год и получить около 40 млн грн в год за счет аренды, но в то же время не позволит проводить дополнительные объемы ремонтов.
Также предлагается частичная дозагрузки ремонтами и освоения других работ. Такой сценарий предполагает дополнительные объемы ремонта вагонов в размере 12 тыс. Грн в год и получения дополнительных средств за счет их работы (рентабельность 30%). Среди рисков — несвоевременное обеспечение таких депо трудовыми, финансовыми и материальными ресурсами, а также недополучение доходной части.
В то же время Рязанцев считает наиболее вероятным для реализации ОАО «смешанный» сценарий. Он предусматривает передачу на свободном рынке всего 13 депо. Это позволит сократить расходы на их содержание в размере около 210 млн грн в год и получить около 25 млн грн в год за счет аренды. При этом остались депо могут быть востребованы на рынке из-за устаревшей ремонтной базы, а ПАО недополучит часть экономии и дополнительных средств от аренды.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,71 -0.0361
|2.618,74 -0.0243
|100 евро
|3.140,57 -0.2188
|3.201,39 -0.151
|10 рублей
|3,83 -0.002
|4,33 -0.0027
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016