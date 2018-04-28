«Укрзализныця» планирует передать в концессию 17 депо

ПАО «Укрзализныця» рассматривает возможность продажи и / или передачи частным инвесторам от 13 до 17 депо. Об этом сообщил директор по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрей Рязанцев, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас есть три группы депо: ремонтные, обслуживающие и смешанные. После того, как мы провели определенные виды расчетов, мы пришли к выводу, что 17 из 47 депо мы можем спокойно по натуральным показателям закрывать, а возможно — предлагать их для использования частным инвесторам», — отметил он.

По словам Рязанцева, предприятие рассматривает три основных сценария работы с неперспективными депо.

Согласно сценарию «сокращение количества депо до оптимально необходимого», 17 депо передаются на свободный рынок. Это позволит сократить расходы на их обслуживание в размере около 350 млн грн в год и получить около 40 млн грн в год за счет аренды, но в то же время не позволит проводить дополнительные объемы ремонтов.

Также предлагается частичная дозагрузки ремонтами и освоения других работ. Такой сценарий предполагает дополнительные объемы ремонта вагонов в размере 12 тыс. Грн в год и получения дополнительных средств за счет их работы (рентабельность 30%). Среди рисков — несвоевременное обеспечение таких депо трудовыми, финансовыми и материальными ресурсами, а также недополучение доходной части.

В то же время Рязанцев считает наиболее вероятным для реализации ОАО «смешанный» сценарий. Он предусматривает передачу на свободном рынке всего 13 депо. Это позволит сократить расходы на их содержание в размере около 210 млн грн в год и получить около 25 млн грн в год за счет аренды. При этом остались депо могут быть востребованы на рынке из-за устаревшей ремонтной базы, а ПАО недополучит часть экономии и дополнительных средств от аренды.