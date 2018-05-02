Порошенко и Митчелл скоординировали шаги по противодействию строительству «Северного потока – 2»

Президент Украины Петр Порошенко принял помощника государственного секретаря США Уэсса Митчелла и обсудил с ним ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, а также активизацию торгово-экономического сотрудничества.

«Стороны скоординировали шаги по противодействию строительству проекта «Северный поток — 2», — сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи П.Порошенко и У.Митчелла в среду в Киеве.

В ходе встречи стороны скоординировали подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе, включая неконтролируемый властями Украины участком российско-украинской государственной границы.

«Отмечена ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей и соответственно необходимость продолжения санкций против РФ до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым», — говорится в сообщении.

Президент Украины призвал американскую сторону к более активному участию в вопросе освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, и украинских заложников.

«П.Порошенко выразил благодарность американской стороне за твердую и решительную поддержку в борьбе с российской агрессией. Подчеркнута важность предоставления Украине военной помощи и отмечено решение Вашингтона по поставкам оборонительных вооружений», — проинформировали в пресс-службе главы государства.

Президент также проинформировал американскую сторону о достигнутом прогрессе в реализации реформ в Украине, в частности в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией.

П.Порошенко и У.Митчелл обсудили вопросы развития двусторонних политических контактов и активизации торгово-экономического сотрудничества.