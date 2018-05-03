Госстат назвал области с самыми высокими зарплатами

По итогам марта 2018 года средняя зарплата в Украине составила 8 382 гривны. Об этом сказано в материалах Госстата.

Самые высокие показатели в Киеве — 13 388 грн., далее идут Донецкая (8 927 грн.), Киевская (8 399 грн.), Днепропетровская (8 387 грн.) и Запорожская (8 336 грн.) области.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Тернопольской (6 394 грн.), Черновицкой (6 424 грн.), Черниговской (6 448 грн.) и Херсонской (6 518 грн.) областях

Подсчетами Госстата охвачены юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц, где работают 10 и более наемных сотрудников.