Минюст утвердил новый порядок зачисления детей в первый класс

В Министерстве юстиции подписали Порядок зачисления учащихся в 1 класс.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки в социальной сети Facebook.
«Для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Всем будет гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это — один из важных принципов реформы образования #НоваУкраїнськаШкола», — говорится в нем.
Документ вступит в силу после опубликования в «Официальном вестнике Украины» — 8 мая.
Также был опубликован текст окончательно согласованной редакции.
Гражданское объединение «Родители SOS» создало инфографику со схемой механизма зачисления в первый класс, где подробно объяснили, какие документы нужно подавать для зачисления, и кто имеет первоочередное право на зачисление.
Как сообщалось, первоклассников на свободные места в школах будет распределять лотерейный барабан.
Ранее Гриневич заявила, что хочет, чтобы для зачисления на свободные места в школах тянули жребий.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.598,97 0.01
|2.625,78 0.0037
|100 евро
|3.106,54 -0.0083
|3.161,82 -0.0094
|10 рублей
|3,81 0.002
|4,30 0.0003
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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