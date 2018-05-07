Минюст утвердил новый порядок зачисления детей в первый класс

Порядок зачисления в первый класс (PDF, 1266 KB)

В Министерстве юстиции подписали Порядок зачисления учащихся в 1 класс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки в социальной сети Facebook.

«Для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Всем будет гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это — один из важных принципов реформы образования #НоваУкраїнськаШкола», — говорится в нем.

Документ вступит в силу после опубликования в «Официальном вестнике Украины» — 8 мая.

Также был опубликован текст окончательно согласованной редакции.

Гражданское объединение «Родители SOS» создало инфографику со схемой механизма зачисления в первый класс, где подробно объяснили, какие документы нужно подавать для зачисления, и кто имеет первоочередное право на зачисление.

Как сообщалось, первоклассников на свободные места в школах будет распределять лотерейный барабан.

Ранее Гриневич заявила, что хочет, чтобы для зачисления на свободные места в школах тянули жребий.