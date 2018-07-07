Twitter начал блокировать по миллиону аккаунтов в день

Twitter усилил борьбу с аккаунтами, которые могут создаваться для дезинформации. В день блокируется более 1 миллиона страниц, пишет Washington Post.

По данным издания, после прошлогоднего расследования об использовании поддельных аккаунтов для вмешательства в президентские выборы в США, руководство Twitter более активно стало бороться с попытками использовать соцсеть как платформу для дезинформации. Только в мае и июне было заблокировано более 70 миллионов страниц, а в июле ситуация продолжилась.

Указывается, что действия Twitter могут привести к общему снижению базы пользователей. Однако вице-президент компании Дел Харви ранее указал, что сейчас акценты в работе смещаются именно в сторону безопасности. «Свобода самовыражение не так важна, если люди не чувствуют себя в безопасности», — сообщил он.

При этом Харви указал, что большинство заблокированных аккаунтов велись нерегулярно, а их закрытие помогло защитить других пользователей от манипуляций.

В конце июня Twitter запустил сервис, который позволит любому пользователю узнать, кто разместил тот или иной рекламный твит. Сообщение об этом размещено в блоге компании.

Новый сервис называется Центр прозрачности рекламы. Чтобы проверить с его помощью рекламную активность в Twitter той или иной компании, пользователю достаточно будет вбить ее название в поисковой строке. В будущем в Центре прозрачности рекламы можно будет найти всех рекламодателей в Twitter со всего мира. Однако на первом этапе инструмент работает для поиска только политических рекламных объявлений, имеющих отношение к федеральной избирательной кампании США.

Если речь будет идти о политической рекламе, помимо информации о том, кто ее разместил, будет также раскрыта более подробная информация о всей рекламной кампании — данные о показах каждого твита, данные демографического таргетинга, а также информация о платежах и расходах на продвижение объявления. Кроме того, такие сообщения будут сопровождаться специальной меткой.