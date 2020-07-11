США вводят 25-процентную пошлину на товары из Франции

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции объемом $1,3 млрд, передает Reuters.
Это решение должно вступить в силу с 6 января 2021 года. Оно было принято Вашингтоном в связи с планами Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.
По словам торгового представителя США, цифровой налог несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями. Пошлины не будут вступать в силу в течение 180 дней, что даст дополнительное время для двусторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса.
При этом Вашингтон оставил за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если это будет необходимо. В список товаров, которые администрация президента США Дональда Трампа готова обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.
В июле 2019 года парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. В Париже решили, что сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Дональд Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может быть введен налог на французское вино. Во французском кабмине угрозы Вашингтона назвали «абсурдными», попросив не связывать введение «цифрового налога» в стране и торговлю вином.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016