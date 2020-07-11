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США вводят 25-процентную пошлину на товары из Франции

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США вводят 25-процентную пошлину на товары из Франции

Власти США объявили о введении дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции объемом $1,3 млрд, передает Reuters.

Это решение должно вступить в силу с 6 января 2021 года. Оно было принято Вашингтоном в связи с планами Парижа ввести налог на предоставляющие цифровые услуги компании, в том числе американские.

По словам торгового представителя США, цифровой налог несправедливо ущемляет сферу деятельности американских компаний, занимающихся цифровыми технологиями. Пошлины не будут вступать в силу в течение 180 дней, что даст дополнительное время для двусторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса.

При этом Вашингтон оставил за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если это будет необходимо. В список товаров, которые администрация президента США Дональда Трампа готова обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.

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В июле 2019 года парламент Франции принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. В Париже решили, что сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США. Дональд Трамп заявлял, что в качестве ответной меры может быть введен налог на французское вино. Во французском кабмине угрозы Вашингтона назвали «абсурдными», попросив не связывать введение «цифрового налога» в стране и торговлю вином.

США, Франция, пошлины
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