Илон Маск протестировал субмарину для спасения таиландских детей из пещеры

Американский предприниматель Илон Маск протестировал мини-субмарину, специально созданную для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде. Видео подводных испытаний он опубликовал в Twitter в воскресенье, 8 июля.
Мини-субмарина была собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, передает УНИАН.
Испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе.
Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D— Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.
На видео показано, как один дайвер тянет мини-субмарину за собой, пока другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.
Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.
6 июля Илон Маск отправил в Таиланд специалистов для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры.
Изобретатель предложил использовать мини-субмарину, чьи небольшие размеры позволят ей легко проходить через узкие проходы пещеры. По его словам, аппарат должен быть достаточно легким, чтобы его могли несли два дайвера.
Спасательная операция в Таиланде началась ранним утром в воскресенье, 8 июля. По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, четверых детей удалось вывезти из пещеры.
Операцию по спасению детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, остановили в воскресенье вечером. В штабе спасательной операции заявили, что запасы кислорода в пещере истощились, поэтому было принято решение о приостановке операции минимум на 10 часов.
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