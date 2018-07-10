Из затопленной пещеры в Таиланде вывели последнего ребенка

Последний, двенадцатый ребенок, выведен на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на спасателей.

В ближайшее время их всех должны доставить в больницу сначала на машине скорой помощи, а потом на вертолете.

В данный момент осталось эвакуировать только тренера детской команды.

Напомним, что сегодня в Таиланде стартовала финальная фаза эвакуации подростков из затопленной пещеры. 10 июля дайверы планировали поднять на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера. Вместе с ними аквалангисты выведут на свет четверых спасателей, которые находятся с детьми момента их обнаружения.