Следующая группа детей может выйти из пещеры в Таиланде через 5 – 6 часов

Следующая группа детей, которых эвакуируют из затопленной пещеры на севере Таиланда, может выйти на поверхность через 5 – 6 часов, сообщают в понедельник тайские СМИ.

Как отмечается, по аналогии с операцией, проведенной в воскресенье, эвакуация, которая началась в 11.00 (07.00 по Киеву), должна занять от 8 до 11 часов. Никакой информации о том, сколько человек выйдет на поверхность в ходе второй фазы эвакуации, пока нет.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

В ходе первой фазы эвакуации в воскресенье на поверхность были выведены и доставлены в больницу четыре подростка.