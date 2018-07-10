Спасатели уверены, что выведут сегодня всех оставшихся в пещере в Таиланде детей

Экс-губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией по вызволению детей из пещеры Кхао Луанг в Таиланде, заявил, что спасателям удастся эвакуировать оставшихся ребят во вторник. Об этом сообщают местные СМИ.

В настоящее время в пещере остается пять человек, включая тренера футбольной команды.

Все спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки чувствуют себя хорошо, однако анализы крови показали признаки инфекции, поэтому детям предстоит провести неделю в больнице на карантине, заявил представитель министерства здравоохранения Таиланда.

​«Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет температуры», — цитирует Reuters представителя ведомства.

«Первые четверо спасенных ребят уже хорошо едят, у них хороший аппетит», — добавил собеседник агентства.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка. Дети были доставлены на вертолетах в больницу.