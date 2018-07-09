Украинцы стали чаще ездить в ЕС

Количество безвизовых поездок украинцев в страны Европейского союза выросло. Об этом сообщает 9 июля пресс-центр Госпогранслужбы.
«Анализ трафика украинцев в страны ЕС красноречиво свидетельствует о том, что безвизовый режим открыл для украинцев новые возможности и способствовал увеличению количества поездок в Европейский союз», — отмечают пограничники.
По данным ГПСУ, с начала действия безвизовых правил до конца июня 2018 в целом произошло более 21 млн пересечений границы с ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.
«В то же время, начиная с первых дней июня этого года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые отдают предпочтение безвизовым поездкам и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять», — отмечают пограничники.
Так, в июне 2018 зафиксирована 221 тысяча поездок украинцев по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда границу таким образом пересекли 96 тысяч человек. Сейчас количество путешествующих без виз в среднем составляет от 9 до 12 тысяч человек в сутки.
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