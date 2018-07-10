Секвестра бюджета не будет по крайней мере до осени

Верховная Рада до осени не будет проводить секвестр государственного бюджета. Об этом на вопрос УП заявил глава бюджетного комитета парламента Андрей Павелко.

«Сейчас этот вопрос не выносился. Минфин, который должен был инициировать это решение, никаких предложений не озвучивал, наш комитет ничего такого не рассматривал», — сказал Павелко.

На уточняющий вопрос, можно ли считать, что вопрос секвестра до осени подниматьсяя не будет, Павелко ответил: «Да, до осени точно».

Секвестр — это сокращение расходов государственного бюджета по причине просчётов при составлении документа или возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Как сообщалось, по данным Счетной палаты, общий фонд государственного бюджета в первом квартале 2018 года недополучил 65,9 миллиарда гривен, или 22,5% от плана поступлений.

Тем не менее, руководитель Минфина подчеркнула, что не видит причин для секвестра государственного бюджета.