Секвестра бюджета не будет по крайней мере до осени

Верховная Рада до осени не будет проводить секвестр государственного бюджета. Об этом на вопрос УП заявил глава бюджетного комитета парламента Андрей Павелко.
«Сейчас этот вопрос не выносился. Минфин, который должен был инициировать это решение, никаких предложений не озвучивал, наш комитет ничего такого не рассматривал», — сказал Павелко.
На уточняющий вопрос, можно ли считать, что вопрос секвестра до осени подниматьсяя не будет, Павелко ответил: «Да, до осени точно».
Секвестр — это сокращение расходов государственного бюджета по причине просчётов при составлении документа или возникновения форс-мажорных обстоятельств.
Как сообщалось, по данным Счетной палаты, общий фонд государственного бюджета в первом квартале 2018 года недополучил 65,9 миллиарда гривен, или 22,5% от плана поступлений.
Тем не менее, руководитель Минфина подчеркнула, что не видит причин для секвестра государственного бюджета.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.607,15 -0.0199
|2.628,54 -0.0388
|100 евро
|3.047,94 -0.0393
|3.096,20 -0.0412
|10 рублей
|3,85 0.0012
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016