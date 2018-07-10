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Только треть украинцев хотят полноценного членства страны в ЕС

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Только треть украинцев хотят полноценного членства страны в ЕС

Для 30% жителей Украины полное членство в ЕС видится лучшей моделью для сближения. Главными препятствиями для сближения с Европой соотечественники называют нехватку средств и взяточничество. Об этом сказала директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук в Киеве во время презентации результатов исследования, сообщает Укринформ.

«Несколько неожиданными был ответ на вопрос — какова степень сближения Украины с ЕС вас устроила бы? То есть пока наши дипломаты ломают копья на всех дипломатических переговорах касательно призрачной перспективы членства Украины и признания наших европейских стремлений, только для 30% жителей Украины полное членство в ЕС является наиболее желанной моделью ... То есть общество не имеет розовых очков, как часто считают европейские чиновники», — сказала она.

Следующий ответ по популярности касательно модели сближения с ЕС — свободная торговля без ограничений (21%). И третий ответ — устраивает нынешний степень отношений (20%). 14% считают, что нужно вовсе отказаться от сближения с ЕС.

«При этом, если на западе 54% хотят полного членства в ЕС, то на востоке Украины лишь 13% желают полного членства, а четверть опрошенных на востоке против такого членства», — добавила Гетьманчук.

Кроме того, по ее словам, 40% украинцев считают, что евроинтеграция будет успешной, если они будут видеть лучшее обслуживание в больницах, комфортный общественный транспорт, социальную инфраструктуру. Также, согласно опросу, главными препятствиями для евроинтеграции украинцы считают нехватку средств и взяточничество местных чиновников (по 37%).

«Представление о главных препятствиях для евроинтеграции в регионах Украины именно такое», — прокомментировала Гетьманчук.

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Общенациональный опрос проводился в мае 2018 года социологической компанией GfK Ukraine.

евроинтеграция, опрос
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