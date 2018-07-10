Только треть украинцев хотят полноценного членства страны в ЕС

Для 30% жителей Украины полное членство в ЕС видится лучшей моделью для сближения. Главными препятствиями для сближения с Европой соотечественники называют нехватку средств и взяточничество. Об этом сказала директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук в Киеве во время презентации результатов исследования, сообщает Укринформ.
«Несколько неожиданными был ответ на вопрос — какова степень сближения Украины с ЕС вас устроила бы? То есть пока наши дипломаты ломают копья на всех дипломатических переговорах касательно призрачной перспективы членства Украины и признания наших европейских стремлений, только для 30% жителей Украины полное членство в ЕС является наиболее желанной моделью ... То есть общество не имеет розовых очков, как часто считают европейские чиновники», — сказала она.
Следующий ответ по популярности касательно модели сближения с ЕС — свободная торговля без ограничений (21%). И третий ответ — устраивает нынешний степень отношений (20%). 14% считают, что нужно вовсе отказаться от сближения с ЕС.
«При этом, если на западе 54% хотят полного членства в ЕС, то на востоке Украины лишь 13% желают полного членства, а четверть опрошенных на востоке против такого членства», — добавила Гетьманчук.
Кроме того, по ее словам, 40% украинцев считают, что евроинтеграция будет успешной, если они будут видеть лучшее обслуживание в больницах, комфортный общественный транспорт, социальную инфраструктуру. Также, согласно опросу, главными препятствиями для евроинтеграции украинцы считают нехватку средств и взяточничество местных чиновников (по 37%).
«Представление о главных препятствиях для евроинтеграции в регионах Украины именно такое», — прокомментировала Гетьманчук.
Общенациональный опрос проводился в мае 2018 года социологической компанией GfK Ukraine.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.607,15 -0.0199
|2.628,54 -0.0388
|100 евро
|3.047,94 -0.0393
|3.096,20 -0.0412
|10 рублей
|3,85 0.0012
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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