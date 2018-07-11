Против Люка Бессона выдвинули еще одно обвинение в изнасиловании

Бывшая директор по кастингу вслед за актрисой Сэнд Ван Рой также обвинила французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Об этом сообщили в среду французские СМИ.
По их информации, 49-летняя женщина написала 6 июля жалобу на имя прокурора Парижа, в которой сообщила о совершенном над ней сексуальном насилии.
Адвокат Люка Бессона Тьерри Марембер не стал комментировать эту информацию, заявив, что сейчас по этим вопросам ведется следствие. Ранее Марембер, комментируя обвинения со стороны Сэнд Ван Рой, заявил, что «Люк Бессон категорически отвергает эти вымышленные обвинения в его адрес». По его словам, Бессон «свалился со стула, услышав, в чем его обвиняют».
В середине мая стало известно, что 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 59-летнего Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с Бессоном в отеле «Бристоль», расположенном недалеко от Елисейского дворца.
Согласно показаниям актрисы, Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Очнувшись поздно вечером, она вспомнила об инциденте и связалась с полицией. Однако токсикологический анализ крови, взятый у актрисы в конце мая, оказался отрицательным.
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