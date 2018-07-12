Биткоин продолжает падение

Цена биткоина (bitcoin) в четверг продолжает снижаться в район 6,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.11 по Киеву биткоин дешевел на 2,02% — до 6,237 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 2,27% — до 6,2 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также преимущественно в минусе: Ripple дешевеет на 1,76% — до 0,437 доллара, Bitcoin Cash — на 0,73%, до 687,94 доллара. Ethereum дорожает на 0,53% — до 436,37 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 246,98 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

В данный момент эксперты ожидают консолидации биткоина выше 6 тысяч долларов с дальнейшим пробитием этого уровня и закреплением ближе к 5,7 тысячи долларов.