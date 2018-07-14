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Двое полицейских на мотоциклах столкнулись на параде в Париже на глазах у Макрона

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Двое сотрудников полиции столкнулись во время парада в честь Дня взятия Бастилии, сообщает ABC News.

Инцидент произошел на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других гостей праздничного мероприятия. Мотоциклисты врезались друг в друга, пытаясь разъехаться на площади Согласия. После столкновения полицейские самостоятельно поднялись и вернулись в парадный строй под аплодисменты с трибуны.

В полиции и Национальной жандармерии пока никак не прокомментировали инцидент. По всей видимости, авария произошла из-за того, что один из мотоциклистов не смог рассчитать траекторию въезда на площадь.

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День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что считается началом Великой французской революции.

Париж, парад, Эммануэль Макрон
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Дэвид Игнатиус
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журналист, писатель

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управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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