Двое полицейских на мотоциклах столкнулись на параде в Париже на глазах у Макрона

Двое сотрудников полиции столкнулись во время парада в честь Дня взятия Бастилии, сообщает ABC News.

Инцидент произошел на глазах у президента Франции Эммануэля Макрона и других гостей праздничного мероприятия. Мотоциклисты врезались друг в друга, пытаясь разъехаться на площади Согласия. После столкновения полицейские самостоятельно поднялись и вернулись в парадный строй под аплодисменты с трибуны.

В полиции и Национальной жандармерии пока никак не прокомментировали инцидент. По всей видимости, авария произошла из-за того, что один из мотоциклистов не смог рассчитать траекторию въезда на площадь.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году была взята крепость-тюрьма Бастилия, что считается началом Великой французской революции.