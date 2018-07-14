Порошенко попросил Францию оборудовать часть вертолетов Airbus для армии

Президент Украины Петр Порошенко попросил французскую сторону рассмотреть возможность переоборудования части вертолетов корпорации Airbus, которые будут поставлять в Украину, для нужд Вооруженных сил страны. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

«Сумма, которая сейчас выделяется на этот контракт, является очень значительной. Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов могла бы пойти для Вооруженных сил Украины», — сказал он на встрече с представителями французской корпорации, а также послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

По словам главы государства, еще часть вертолетов могла бы быть передана для нужд сельской медицины.

Ранее в субботу премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что между министерством внутренних дел и корпорацией Airbus helicopters подписано соглашение о поставках в Украину 55 вертолетов на сумму €555 млн.

Для выполнения этого контракта французская сторона частично предоставит кредитные средства.