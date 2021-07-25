Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет на берегах Сены

Торжественная церемония открытия в 2024 году летних Олимпийских игр в Париже состоится на берегах Сены и на самой реке. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил в интервью, опубликованном в воскресенье спортивной газетой L’Equipe, которое было предоставлено французским лидером корреспондентам газеты в Токио, где он присутствует на соревнованиях Олимпиады.
«Церемония открытия будет организована на берегах Сены с использованием всех возможностей, которые предоставляет сама река как важная часть города. Мы очень хотим, чтобы эта церемония стала подлинно народной, открытой для всех, уникальной по своей сути и очень инновационной. Надо, чтобы она обрела большую значимость для всех французов, стала посланием всей планете», — подчеркнул Макрон.
Он сообщил, что работы по организации церемонии открытия уже ведутся с председателем Национального олимпийского комитета (НОК) Франции Тони Эстанге, а также мэрией Парижа, различными государственными и частными структурами. «Остается еще урегулировать немало вопросов — в какой именно зоне будут организованы торжества, в чем именно они будут заключаться, как обеспечить их безопасность. Мы хотим, чтобы это стало незабываемым зрелищем», — добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном воздействии пандемии на проведение Игр 2024 года, Макрон сказал: «Не могу делать никаких прогнозов относительно пандемии, но надеюсь, что Игры в Париже станут первыми в период после ее завершения».
В то же время он заверил, что Франция проведет их, какой бы ни была ситуация с коронавирусом.
Напомним, в сентябре 2017 года Международный олимпийский комитет на 131-й сессии в Лиме официально объявил Париж столицей летних Игр 2024 года.
Париж в третий раз в истории примет летнюю Олимпиаду. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов.
Планируется, что Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ожидается участие 10,5 тыс. спортсменов.
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