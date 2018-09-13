Суд ЕС отказался отменить санкции против российских банков и компаний

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге (первая инстанция судебной системы Европейского союза) отказался удовлетворить иски российских Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ВЭБ) об отмене наложенных на них санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Люксембурге.
«Причины, представленные Советом ЕС [для введения санкций], являются обоснованными», — говорится в постановлении суда.
Одновременно были отклонены иски о снятии санкций, поданные компаниями «Роснефть», «Газпром нефть» и «Алмаз-Антей».
Решения Суда общей юрисдикции в кассационном порядке могут быть обжалованы в Европейском суде, являющемся высшей инстанцией судебной системы ЕС.
Под санкции Евросоюза Сбербанк, ВТБ и ВЭБ (а также Россельхозбанк и Газпромбанк) попали в конце июля 2014 года. Тогда гражданам и компаниям ЕС запретили покупать или продавать выпущенные российскими госбанками новые акции, облигации или «подобные финансовые инструменты» со сроком обращения более 90 дней. Позднее список наложенных ограничений был значительно расширен.
В октябре 2014 года Сбербанк обжаловал решение о введении санкций, вслед за ним аналогичные иски подали ВТБ и ВЭБ.
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