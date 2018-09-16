В Симферополе вышел на свободу крымскотатарский активист Марлен Мустафаев

В Симферополе активист «Крымской солидарности» Марлен Мустафаев отбыл 12 суток админареста и вышел на свободу. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сообщается, что Мустафаева встречали около 20 крымских татар. Активист поблагодарил присутствующих, и сообщил, что хорошо себя чувствует.

По словам Мустафаева, он так и не понял, за какое именно сообщение в социальной сети его осудили (репост видео 2014 года). Кроме того, крымскотатарский активист призвал других активистов не бояться преследований.

«Такого рода давление (админаресты — ред.) на стримеров, людей, которые занимаются информированием, будет происходить и дальше. Но пусть ребята не боятся, делают свою работу и помнят об ответственности перед народом», — сказал Мустафаев

Один из активистов, Риза Изетов напомнил, что Марлен Мустафаев «абсолютный рекордсмен по отбыванию суток (админарестов — ред.) за репост».

«Это борьба с инакомыслием. Таким образом полстраны за высказывания в соцсетях можно посадить. Я рад, что Марлен вышел, но в то же время меня переполняет и какое-то возмущение», — сказал Изетов.

Напомним, что 4 сентября подконтрольный Российской Федерации Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого российские силовики провели обыск. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации «Хизб ут-Тахрир», которую признали незаконной в России и анексированом ею Крыму.