Еврокомиссар направила письмо главе Минюста РФ с просьбой освободить Сенцова

Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова направила главе Минюста РФ Александру Коновалову письмо с призывом пересмотреть дело и освободить из заключения осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщили в пресс-службе Юровой.

«Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и с учетом международных обязательств России в области прав человека и освободить господина Сенцова», — говорится в послании.

Еврокомиссар призвала Коновалова обеспечить доступ к Сенцову представителей украинских властей, включая омбудсмена.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. В середине мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.