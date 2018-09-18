Еврокомиссар направила письмо главе Минюста РФ с просьбой освободить Сенцова

Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова направила главе Минюста РФ Александру Коновалову письмо с призывом пересмотреть дело и освободить из заключения осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщили в пресс-службе Юровой.
«Я настоятельно призываю вас пересмотреть это дело по гуманитарным соображениям и с учетом международных обязательств России в области прав человека и освободить господина Сенцова», — говорится в послании.
Еврокомиссар призвала Коновалова обеспечить доступ к Сенцову представителей украинских властей, включая омбудсмена.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. В середине мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
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