Леонид Пасечник будет баллотироваться на пост «главы» ЛНР

Исполняющий обязанности «главы» непризнанной ЛНР Леонид Пасечник будет баллотироваться на предстоящих «выборах». Кандидатуры чиновника сегодня поддержали в Луганске на митинге, организованном в лучших советских традициях.

Как сообщают российские СМИ, «более 5 тыс. жителей Луганской народной республики в субботу собрались на митинг в Луганске в поддержку кандидата на должность главы ЛНР Леонида Пасечника на предстоящих 11 ноября выборах».

Отмечается, что основатель проекта «Не забудем, не простим!» Анна Сорока якобы обратилась к Пасечнику с просьбой принять участие в выборах главы ЛНР. Тот, в свою очередь, «поблагодарил Сороку за предложение и всех участников митинга за поддержку, отметив важность выборов для государственного строительства республики».

В пятницу в местной «ЦИК» сообщили о регистрации восьми кандидатов для участия в выборах в ЛНР.

Решение о проведении 11 ноября «выборов» в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели в результате теракта лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Ранее о намерении баллотироваться заявил и нынешний «глава» ДНР Денис Пушилин.