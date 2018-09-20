Денис Пушилин выдвинул свою кандидатуру на пост «главы» так называемой ДНР

Исполняющий обязанности «главы» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост «главы» республики на назначенных на 11 ноября выборах. Это решение было озвучено в четверг на форуме общественных организаций «Будущее Донбасса», состоявшемся в центре Донецка на площади имени Ленина, передают российские СМИ.
Пушилин акцентировал внимание на том, что Донецк «продолжит курс погибшего в результате теракта лидера республики Александра Захарченко». В чем именно состоит этот курс Пушилин не уточнил.
Напомним, что решение о проведении 11 ноября «выборов» в ДНР и ЛНР было принято через неделю после гибели Захарченко. В Москве проведение выборов в непризнанных республиках назвали необходимой в настоящих условиях мерой.
Украина уже заявила, что не признает результаты голосования, поскольку оно проводится не по украинскому законодательству и противоречит Минским соглашениям.
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