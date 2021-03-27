Глава непризнанной ЛНР заявил о планах стать частью России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что Донбасс в будущем войдет в состав России, передает «РИА Новости».

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — сказал Пасечник.

По его словам, «республики» движутся в правильном направлении. Он заявил о необходимости бороться, чтобы добиться вхождения «республик» в состав России.

Пасечник добавил, что ЛНР и ДНР «фактически уже» с Россией. Он напомнил о гуманитарной и экономической помощи, которую Москва оказывает двум непризнанным республикам.

Напомним, что в июле прошлого года о скором вхождении в состав России заявлял первый «премьер-министр ДНР» Александр Бородай. Представитель президента России Дмитрий Песков тогда сказал, что не располагает информацией насчет «каких-то шагов в сторону России» со стороны «республик».