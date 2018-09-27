В британском университете появится программа подготовки разведчиков

Студенты Букингемского университета со следующего года получат возможность стать бакалаврами международного шпионажа. Как сообщает газета The Times, британский вуз собирается начать подготовку выпускников по специальности «безопасность, разведка и киберугрозы» в ответ на растущие и меняющиеся требования британских спецслужб к своим будущим сотрудникам.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет обучение в британскую разведку проходило в Кембриджском университете, где к талантливым и родовитым студентам, изучавшим историю и международные отношения, в какой-то момент обращались люди с предложением служить короне. Однако как полагает автор новой университетской программы Джулиан Ричардс, «классическое» шпионское образование в гражданских университетах сегодня дает недостаточно навыков для успешной работы в МИ-6.

«Программы по международным отношениям сосредоточены прежде всего на изучении политики, дипломатии, государственного управления и судопроизводства. Это необходимый фундамент, однако этого не хватит для того, чтобы отвечать на те вызовы безопасности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, особенно в свете развития технологий, — говорит Ричардс. — Кроме того, в сфере преподавания международных отношений по традиции довольно критично относятся к государственной политике, Западу и с большим подозрением — к секретным службам. Много внимания уделяется изъянам политики войны с терроризмом. При этом в таких курсах упускаются из виду многочисленные сложные аспекты стоящей перед государствами задачи противостоять террористической угрозе».

Студенты, выбравшие новую специальность, после окончания вуза получат знания не только в области истории дипломатии и нюансах международной политики. Им будут рассказывать о том, как устроена работа разведслужб, и как осуществляется обмен информацией между такими структурами из разных стран. Большое внимание также будет уделяться вопросам кибербезопасности, при чем не только технологическим, но и политическим аспектам проблемы хакеров и борьбы с ними.