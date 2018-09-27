В Киеве снова запретили продавать ночью алкоголь

Киевский городской совет принял решение о запрете продажи алкоголя в магазинах с 23:00 до 10:00. За соответствующее решение на заседании 27 сентября проголосовало 77 депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно проекту решения, запрет касается субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на розничную торговлю алкоголем, кроме учреждений ресторанного хозяйства — на них запрет не распространяется.

В то же время, депутаты горсовета рассматривают возможность в будущем ограничить запрет на торговлю алкоголем только до 8:00 утра.