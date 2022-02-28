В Киеве запретили продавать алкоголь

С 1 марта в Киеве будет строго запрещено продавать алкогольную продукцию, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Также хочу сообщить, что с завтрашнего дня строго запрещена продажа алкогольных напитков. Совсем», — заявил Кличко в видеообращении, размещенном в Facebook.

Также он обратил внимание владельцев магазинов и сетей, аптек на цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства.

«Не повышайте цены, пользуясь ситуацией. Ибо это, во время войны, — не лучше мародерства», — заявил Кличко.