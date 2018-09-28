Цена нефти Brent достигла максимума за 4 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1% и по состоянию на 18:56 по Киеву составила $83,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $83 за баррель 10 ноября 2014 года.