После эфира на «112 канале» швейцарская газета L’Illustré уволила журналиста Арно Беду

Швейцарское издание L’Illustré приняло решение уволить скандального журналиста Арно Беду за публикацию заказного расследования против Федерации футбола Украины. Об этом редакция L’Illustré сообщила с воем Твиттере, сообщает издание «Бегемот».

«Une rédaction adopta une décision congédier Arnaud Bédat. Nous croyons inacceptable lorsque un journaliste diffuse un loges dans un intérêts un quelqu’un. Редакция приняла решение уволить Арно Беду. Мы считаем, что это неприемлемо, когда журналист транслирует ложь в чьих-то интересах», — отмечается в сообщении редакции.

Напомним, что около месяца тому назад в L’Illustré было опубликовано расследования швейцарского журналиста Арно Беда. В нем автор обвинил Федерацию футбола Украины в якобы разворовывании средств УЕФА во время строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных стадионов.

Позже, Арно Беда прибыл в Киев, и в эфире украинского телевизионного «канала 112» (27/09) обвинил в коррупции президента ФФУ Андрея Павелка, а также пообещал подать на него в суд.

Однако, выяснилось, что публикация и заявления Арно Беды не отвечают действительности. Их опровергли в УЕФА, заявив, что не выделяли средств Украине для строительства завода футбольного покрытия.

Это, очевидно, и послужило поводом для увольнения журналиста из редакции L’Illustré.

Отметим, сам Арно Беда в эфире «канала112» признался, что информацию для «расследования» ему передали заинтересованные лица.

P.S. Позже твит L’Illustré об увольнении Арно Беда был удален.