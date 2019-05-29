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Юрист УАФ доходчиво опроверг фейк про обыски НАБУ

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Юрист УАФ доходчиво опроверг фейк про обыски НАБУ

Сайт «Украинские новости» распространил фейк об обысках НАБУ в Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщив, что детективы якобы нашли водку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил юрист УАФ Владимир Тимошенко.

«Сегодня день начался не из кофе. А с того, что отдельные СМИ процитировали новость сайта „Украинские новости“, где речь идет о якобы проведенных обысках в УАФ и „интересные“ находки. Ну, во-первых, никаких обысков ни НАБУ, ни кто-либо другой в Доме футбола не проводил. Во-вторых, нам очень жаль, что „Украинские новости“ прибегли к распространению откровенного фейка, сообщая не только о несуществующих обысках, но и о якобы найденной водке ... „Почему же тогда не виски или коньяк?“, — шутим с коллегами. В-третьих, УАФ прекрасно известно, кто за этим стоит и как зовут этот аномальный, ой простите, анонимный „источник“ „Украинских новостей“, который уже просто не знает, как „насолить“ нашему футболу», — написал Тимошенко.

«Стыдно, конечно, за такие поступки, но, как говорят в народе: „своего ума не вставишь“, — добавил он.

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Тимошенко также отметил, что юристы Ассоциации готовят иск в суд, в случае если „Украинским новостям“ самым не хватит смелости признать ошибку и опровергнуть распространенную чушь». Остальные же СМИ, Тимошенко призвал быть объективными и учесть в работе опровержение распространенной лжи.

Отметим, что информацию про обыски в УАФ НАБУ уже также опровергло.

НАБУ, ФФУ
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