Войти
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины
заявление
Порошенко пообещал в этом году 4% рост ВВП Украины
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на оборону
официально
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на оборону

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

регулирование
RSS

Илон Маск оставит один из постов в Tesla и выплатит $20 млн

176
Илон Маск оставит один из постов в Tesla и выплатит $20 млн

Американский предприниматель, главный исполнительный директор Tesla Inc. Илон Маск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США пришли к досудебному соглашению после того, как американские власти обвинили бизнесмена во введении инвесторов компании в заблуждение твитом о продаже акций Tesla.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте комиссии, Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, однако в течение 45 дней должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании. Его в соответствии с соглашением сторон предприниматель не сможет занимать в течение трех лет.

Также бизнесмен обязан будет заплатить штраф в размере $20 млн. Такую же сумму власти США дополнительно обяжут выплатить Tesla. Помимо этого, в совет компании назначат двух новых независимых директоров, говорится в пресс-релизе. Кроме того, компания, как уточняется в сообщении комиссии, создаст новый комитет независимых директоров и «внедрит дополнительные меры контроля для наблюдения за сообщениями Маска».

Урегулировать обвинения в свой адрес главный исполнительный директор компании и Tesla, как уточнили в американской комиссии, согласились, не признавая и не отрицая доводы американских властей. Указанные меры, по словам главы отдела по контролю за соблюдением постановлений регулятора Стефани Авакян, были предприняты «в целях защиты инвесторов» после «проступка» главы компании.

Ранее сам Маск все предъявленные ему обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США отрицал, называя их «несправедливыми» и уверяя, что он всегда был честен по отношению к инвесторам. Дело против предпринимателя в Соединенных Штатах завели 27 сентября. Оно касалось сообщения главы Tesla в Twitter, в котором он заявил о готовности выкупить акции компании с рынка по $420 (позже от этой идеи Маск отказался). Однако, когда предприниматель писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора, он ввел инвесторов в заблуждение, заявляли в комиссии. Оснований делать такие заявления у главы Tesla, как считали авторы иска, не было.

Читайте также: Как Варфоломей и Кирилл обсуждали «украинский вопрос»

28 сентября на фоне сообщений о деле против Маска состояние бизнесмена, как подсчитал Bloomberg, уменьшилось на $1,5 млрд. Акции Tesla в этот день падали на Нью-Йоркской бирже на 13,86% до $265,03 за одну ценную бумагу.

Tesla, Илон Маск
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 30 сентября 2018
Суббота, 29 сентября 2018
Пятница, 28 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Три правила, чтобы начать новую жизнь

Меняться тяжело. Недостаточно просто прочитать книгу о том, как быть успешным, и затем неожиданно добиться успеха. Первый шаг – «отфильтровать». Отфильтровать жизнь. Тогда вы будете готовы к тому, чтобы начать новую жизнь. Но сначала… три привычки.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда говорят о приватизации, они нам врут

Нам врут. Нам открыто и беззастенчиво врут. Все аргументы, что касаются вопроса приватизации, являются манипуляцией и враньем. Врут про приватизацию в развитых странах. Когда показывают картинки, что в развитых странах осталось не больше десятка госкомпаний. Врут, не показывая реальную картину. Не показывают Сингапур, где госкомпании контролируют по разным оценкам от 30% до 50% ВВП. Врут, что в частных руках они станут лучше.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Лебедь – Витренко – Мураев или Ледоколы раскола

Политические технологи похожи на военных стратегов: каждый из них мечтает воспроизвести на практике некую блестящую операцию, вошедшую в историю. Так выдающийся прусско-германский стратег Альфред фон Шлиффен в своем эпохальном труде «Канны» показал, как на протяжении столетий полководцы пытались воспроизвести на поле боя разгром римского войска карфагенскими наемниками под Каннами путем окружения меньшими, но более маневренными силами превосходящих по численности, но уступающих в подвижности противников. У политтехнологов постсоветского пространства аналогом военных Канн является электоральная победа Бориса Ельцина в 1996 году и ее «младшая сестра» – успех Леонида Кучмы в 1999-м.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016