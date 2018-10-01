В Кремле не знают, откуда появилась информация об обмене Сенцова на россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о якобы имеющихся планах обмена украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в РФ, на россиян, осужденных в США.
«Я не мог бы это подтвердить. Я не знаю, откуда взялась эта информация, на чем она основывается», — сказал журналистам представитель Кремля.
В воскресенье, 30 сентября, «Новая газета» со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, сообщала, что обмен Сенцова на Бутину, Ярошенко и Бута является главным условием для возвращения украинского режиссера на свою родину. По словам собеседника издания, Москва готова обсудить этот вопрос напрямую с Вашингтоном, не включая Киев в переговорный процесс.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя изданию эту информацию, также сказала, что «не в курсе» таких планов.
Северо-Кавказский окружной военный суд в 2015 году приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Он, якобы, создал террористическую группу, действовавшую в Крыму.
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