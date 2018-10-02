Moody's считает экономику Европы уязвимой к будущим кризисам

Несмотря на то что европейские банки укрепили свои балансы с момента последнего экономического кризиса, а компании получают выгоду от мягких условий кредитования, Европа не готова к еще одному серьезному спаду, затрагивающему финансовую систему, пишет рейтинговое агентство Moody’s в своем обзоре.
По мнению экспертов агентства, меры властей и ЕЦБ, предпринятые для помощи восстановлению экономики после последнего спада, ограничили имеющиеся в их распоряжении варианты для противодействия следующему экономическому кризису.
«Несмотря на некоторые улучшения с 2008 года, Европа по-прежнему остается уязвимой с экономической точки зрения, поскольку долговая нагрузка растет, у региона меньше инструментов для поддержки восстановления экономики, цены на активы растут, политические и регулятивные риски возрастают, а инновационные технологии затрагивают все больше секторов. В целом мы видим, что сокращается пространство для маневра для смягчения нового удара», — отметил старший вице-президент Moody’s Паоло Лескьютта.
Агентство заявило, что долг частных лиц или корпораций остается на исторически высоком уровне на протяжении последнего десятилетия, в результате чего возросли риски для многих эмитентов в случает резкого роста процентных ставок.
Высокий уровень госдолга многих стран также подразумевает подверженность риску рецессии экономики. Кроме того, высокие цены на активы означают, что они могут подвергнуться внезапной коррекции, если процентные ставки будут быстро расти и превысят рыночные ожидания.
Moody’s добавляет, что быстрые технологические изменения также оказывают давление на ряд секторов и создают новые источники конкуренции.
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