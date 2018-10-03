Минфин готов брать в долг под все более высокий процент

Министерство финансов повысило ставку размещения 9-месячных долларовых облигаций внутреннего госзайма до 7% годовых, хотя до этого две недели отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых. Об этом пишет FinClub.

Минфин 2 октября на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлек в государственный бюджет 2,772 млрд грн.

Согласно данным, ставка размещения 9-месячных долларовых ОВГЗ была повышена до 7% годовых, хотя до этого две недели министерство отказывалось продавать их с доходностью свыше 5,95% годовых.

Это позволило ему привлечь почти в 3,5 раза больше валюты, чем неделю назад – 67 млн долларов.

Минфин удовлетворил все 16 заявок со ставками от 5,95% до 7% годовых, а средневзвешенная ставка составила 6,82% годовых.

Минфин также поднял доходность гривневых 3-месячных ценных бумаг с 18,5% до 19% годовых, что позволило ему увеличить объем продаж до 834,4 млн грн. Из 19 заявок министерство отклонило лишь две на 150 млн грн по номиналу по ставкам до 19,5% годовых.

На аукционах по продаже 6- и 12-месячных ОВГЗ ставка размещения осталась на уровне 18,5% годовых, так как покупатели и не просили больше. Были удовлетворены все 12 заявок на 43,8 млн грн.