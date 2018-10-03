На Tesla подали иск за эксплуатацию мигрантов

Компания Tesla ответит перед судом по иску, в котором ее обвиняют в злоупотреблении использованием труда иностранных работников. Инициаторы обвинения утверждают, что руководство сборочного завода автопроизводителя в Калифорнии угрожало сотрудникам депортацией.

С жалобой на работодателя обратились сами сотрудники Tesla. Они предъявляют претензии по поводу переработки оказываемого в ходе рабочего процесса давления. Кроме того, ряд сотрудников настаивают на создании профсоюза.

Один из заявителей, Грегор Лесник из Словении, приехал в Соединенные Штаты по визе B-1 и работал 250 часов в месяц менее чем за $950, что значительно ниже уровня минимальной заработной платы. Он также утверждает, что иностранным работникам угрожали депортацией или снижением заработной платы, если они сообщали о травмах или заболевании.

Иск был подан Грегором Лесником и Степаном Папесом из Хорватии еще в 2016 г. Он имеет статус группового иска от имени иностранцев с визами B-1, работающих на американских автозаводах.

Tesla не первый год подвергается критике сотрудников по поводу безопасности на производстве и условий труда. При этом компания обвинения отрицает, регулярно сообщая о проведенных внутренних расследованиях и своевременном реагировании. При этом исков в суды меньше не становится.