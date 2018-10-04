При Гриценко вероятным противником в Крыму считались татары, а не Россия, - эксперт

В программе «Тема дня» UA: Крым, где обсуждалась напряженная ситуация в акватории Черного и Азовского морей, экс сотрудник ГУР МО Украины, полковник Дмитрий Соболев заявил: «Начиная с 2004 года, во время армейских учений в Крыму, Россия никогда не рассматривалась украинским генштабом как военный противник». Вероятной опасностью считалась возможная высадка морского десанта Турции, агрессия со стороны стран NATO. Но, наиболее вероятной угрозой считались очаговые вооружённые восстания крымских татар, недовольных политикой правительства.
Даже в 2004-2007 годах при демократичном министре обороны Гриценко (который ввел вместо портянок носки для солдат и это был определённый прогресс) Россия не рассматривалась как вероятный противник, способный на агрессию«, — рассказал полковник Соболев.
Информацию в эфире «Тема дня» UA: Крым подтвердил и Юрий Смищук, капитан первого ранга, экс-сотрудник ГУР МО Украины. Россия, даже после конфликта на острове Тузла не рассматривалась как потенциальный враг, — подтвердил Смищук.
Напомним, ранее бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский уже опровергал информацию о наличии военного плана по защите Украины от российской агрессии, якобы разработанного, по словам самого Анатолия Гриценко, во время его пребывания на посту министра обороны Украины.
«К сожалению, ни руководство государства, ни Министерство обороны, ни СБУ, никто не реагировал на это (информацию об угрозе со стороны РФ), никто не думал, что Россия нападет. Они просто не соглашались с людьми, которые об этом говорили и не готовились к возможному нападению», — сказал Скипальский.
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