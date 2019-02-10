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Гриценко в 2006 году навредил модернизации штабной системы управления, - эксперт

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Гриценко в 2006 году навредил модернизации штабной системы управления, - эксперт

Полковник запаса Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Литвиненко жестко раскритиковал работу Анатолия Гриценко на должности Министра обороны Украины — в частности, его негативную роль в модернизации Единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ).

Процесс модернизации системы управления начался еще в 2001 году. Для проведения работ было привлечено отечественное государственное предприятие «Укроборонсервис», которое имело опыт разработки системы планирования и проведения операций Объединенного оперативного командования и ВМС, и имело допуск до подобных разработок. Система получила шифр «Калина-1». Результаты и отзывы были самыми положительными — пункты управления ВМС Украины начали оснащаться новейшими средствами связи и автоматизации. Модернизация была необходима, поскольку, например, в Крыму, украинские ВМС полностью «прослушивались» контрразведкой ЧФ и техническими службами ФСБ России. Будущий враг, знал всё о боеготовности наших ВМС, снимал всю информацию с каналов связи и управления.

Но в 2006 году о системе «Калина-1» военным пришлось забыть. Приказом Анатолия Гриценко от 18.09.2006 г. № 540 были начаты работы по созданию новой единой системы управления «Ника», с привлечением немецкого программного продукта. Тендер на работы не проводился. В госпрограмме на 2006-2011 года приоритетной почему-то стала именно «Ника». Реализация проекта была поручена ООО Научно-исследовательский институт автоматизированных компьютерных систем «Экотех».

По мнению Литвиненко, привлечение коммерческой структуры и наполнение иностранным программным продуктом системы управления ВС Украины создавало конкретную угрозу национальной безопасности Украины. Кроме того, в разработке «Ники» приняла участие малоизвестная научно-производственная фирма «Enran Telecom», в которой директором по развитию работал сын Анатолия Степановича от первого брака, Алексей — будущий активист «Автомайдана».

В итоге, бюджет «Калины-1» со 100% отечественным программным обеспечением и высокой степенью защищенности информации, составлял 128 млн грн, а бюджет «Ники» по договору — 100 млн грн. Но, немецкие лицензии стоили дополнительно — 1,6 млрд. грн, а техническое сопровождение — еще около 300 млн грн., обучение персонала — 850 тыс. грн. В целом бюджет «Ники» составил 2 млрд. грн. При этом, «Калина» охватывала 31 объект автоматизации, а «Ника» — всего 12.

Полковник запаса Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Литвиненко, считает, что Гриценко грубо нарушил принцип государственного контроля за разработкой и созданием критически важной для ВС Украины системы управления. Тем более, что специалисты СБУ и службы «Держспецзв’язку» и защиты информации были против использования иностранного программного обеспечения для обработки секретной информации.

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За два года — 2006/2008 на «Нику» было перечислено 57 млн. 590 тыс. грн. Сторонники Гриценко организовали и проводили прямую травлю «Калины» ещё на протяжении нескольких лет, пока в 2010 г. Министерство обороны и Генеральный штаб не приостановили внедрение немецкого программного обеспечения для ОКР «Ника», — возмущается полковник запаса Сергей Литвиненко.

Анатолий Гриценко, ВСУ
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