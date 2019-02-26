Кандидат в президенты, бывший министр обороны Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию в случае его избрания на пост главы государства. Об этом он заявил в видеоролике на своей странице в Facebook.

«Будет профессиональная контрактная армия и территориальная оборона, которая даст всем чувство безопасности. Мы отменим призыв. Не будут вылавливать наших ребят по кафе или вытаскивать их из электричек», — говорит Гриценко.

Он пообещал, что ни президент страны, ни его команда «не будут зарабатывать на крови, на государственных заказах».

«Я это гарантирую», — подчеркивает кандидат.