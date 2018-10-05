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Сенцов прекратил голодовку

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Сенцов прекратил голодовку

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая.

Об этом 5 октября сообщает российское издание «Интерфакс» ссылаясь на слова заместителя директора ФСИН Валерий Максименко.

«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко.

Ранее Максименко сообщил об этом «Московскому комсомольцу». Он рассказал, что за время голодовки Сенцов потерял 12 кг.

«Я благодарю медиков, благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена», — сообщил Максименко, пояснив, что Олег Сенцов уже принимает пищу. «Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», — пояснил представитель ФСИН.

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Как пишет издание, первой пищей Сенцова стала отварная курица.

 

Олег Сенцов
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