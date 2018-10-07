На выборах в Латвии победила партия русскоязычного мэра Риги

Партия «Согласие», лидером которой является мэр Риги Нил Ушаков, по предварительным данным набирает порядка 20% голосов на прошедших вчера парламентских выборах, что выводит ее на первое место. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на данные Центризбиркома Латвии.

Всего в Сейм Латвии по итогам выборов должны пройти семь преодолевших 5-процентный барьер партий — «Согласие» (19,91%), центристская KPV LV («Кому принадлежит государство?) (14,06%), Новая консервативная партия (13,6%), партия «Для развития/За!» (12,04%), Национальное объединение (11,03%), Союз «зеленых» и крестьян (9,96%), и «Новое Единство» (6,67%).

Партия «Русский союз Латвии», отстаивающая интересы русскоязычного населения республики, не прошла барьер и не будет представлена в парламенте. За нее проголосовали только 3,21% избирателей.

Несмотря на победу, «Согласие» ухудшила свой результат по сравнению с выборами 2014 года. Тогда партия получила 23% голосов и 24 места в парламенте. С учетом того, что остальные прошедшие в Сейм партии уже заявляли об отказе от сотрудничества с «Согласием», партия рискует вновь оказаться в оппозиции, отмечает Delfi.

Одним из направлений работы партии «Согласие» является защита интересов русскоязычного меньшинства страны.