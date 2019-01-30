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У мэра Риги обыски, но он не собирается в отставку

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У мэра Риги обыски, но он не собирается в отставку

Мэр столицы Латвии Риги Нил Ушаков, в рабочем кабинете которого в среду прошел обыск, отрицает, что совершал какие-либо действия, которые бы карались законом, а также заявил, что не намерен уходить в отставку. Об этом столичный градоначальник сообщил журналистам.

«Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста», — передает его слова местное информагентство LETA.

Ушаков подтвердил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду провело обыски у него в кабинете в Рижской думе, а также по его месту жительства. По словам мэра Риги, в отношении него никакой статус не применен. Однако о сути дела политик отказался говорить, отметив, что не может дать комментариев, поскольку подписал документ о неразглашении информации.

Сотрудники БПБК ранее в среду провели процессуальные действия, в частности обыск, в кабинете мэра Риги, а также по его месту жительства. Как сообщает LETA, из кабинета Ушакова работники бюро вынесли завязанный мешок, возможно компьютер, а также большую папку с документами.

Интерес БПБК к Рижской думе может быть связан с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия городского общественного транспорта «Ригас сатиксме». Антикоррупционные службы Польши и Латвии в конце прошлого года заявили, что ведут совместное расследование по поводу взятки в размере €800 тыс. для «Ригас сатиксме». Взятка, по данным следствия, была получена в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 годах проводило это предприятие. В связи с этим делом было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше, пять из них решением суда были арестованы.

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На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления «Ригас сатиксме», в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь латышские националисты потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия градоначальник сохранил свой пост.

Рига, Нил Ушаков
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