У мэра Риги обыски, но он не собирается в отставку

Мэр столицы Латвии Риги Нил Ушаков, в рабочем кабинете которого в среду прошел обыск, отрицает, что совершал какие-либо действия, которые бы карались законом, а также заявил, что не намерен уходить в отставку. Об этом столичный градоначальник сообщил журналистам.
«Положа руку на сердце, могу сказать, что моя совесть чиста», — передает его слова местное информагентство LETA.
Ушаков подтвердил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду провело обыски у него в кабинете в Рижской думе, а также по его месту жительства. По словам мэра Риги, в отношении него никакой статус не применен. Однако о сути дела политик отказался говорить, отметив, что не может дать комментариев, поскольку подписал документ о неразглашении информации.
Сотрудники БПБК ранее в среду провели процессуальные действия, в частности обыск, в кабинете мэра Риги, а также по его месту жительства. Как сообщает LETA, из кабинета Ушакова работники бюро вынесли завязанный мешок, возможно компьютер, а также большую папку с документами.
Интерес БПБК к Рижской думе может быть связан с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия городского общественного транспорта «Ригас сатиксме». Антикоррупционные службы Польши и Латвии в конце прошлого года заявили, что ведут совместное расследование по поводу взятки в размере €800 тыс. для «Ригас сатиксме». Взятка, по данным следствия, была получена в связи с поставкой в Ригу порядка 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 годах проводило это предприятие. В связи с этим делом было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше, пять из них решением суда были арестованы.
На фоне коррупционного скандала об отставке заявили все пять членов правления «Ригас сатиксме», в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь латышские националисты потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия градоначальник сохранил свой пост.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016