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Великобритания готовится отключить свет в Москве

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Великобритания готовится отключить свет в Москве

Британские военные провели подготовку к проведению массивной кибератаки для отключения электричества в Москве на случай, если Россия решит атаковать одно из государств НАТО. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники из служб безопасности.

Собеседники издании сообщили, что они обеспокоены разницей в возможностях России и Британии, из-за чего у британских военных остается слишком мало вариантов ответа за исключениям применения ядерного оружия.

Чиновники в правительстве Британии пообещали нарастить кибер-возможности страны, включая возможность «выключить свет» в Кремле. Это даст Британии больше вариантов ответа на случай негативного развития событий. The Times приводит возможные варианты: захват Россией островов, принадлежащих Эстонии, для проверки приверженности стран НАТО 5 статье договора, которая гласит, что нападение на одну страну рассматривается как атака на весь блок. Также упоминается вторжение в Ливию или использование нерегулярных войск для нападения на британских военных.

«Россия будет продолжать попытки подорвать западную демократию. Они вряд ли пойдут на обычную войну, но есть эстонские острова, которые они могут захватить, чтобы проверить приверженность НАТО пятой статье», — цитирует газета одного из своих источников.

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«Поэтому так важны кибер-возможности, вы можете перейти в наступление и выключить свет в Москве, чтобы сообщить им, что они поступают неправильно», — сказал собеседник Times.

Великобритания, кибератаки
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