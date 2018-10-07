Египтянка установила мировой рекорд пребывания под водой

Молодая египтянка установила один из наиболее сложных и изнурительных рекордов, которые заносятся во всемирную Книгу рекордов Гиннесса — по максимальному времени, проведенному с аквалангом под водой без выхода на поверхность. Близ курортного городка Шарм-эш-Шейх на Красном море она просидела на морском дне более двух суток, получая в этот период лишь самое необходимое питание.

Новой рекордсменке мира по беспрерывному пребыванию под водой — Риим Ашраф недавно исполнилось 14 лет. В общей сложности девушка провела в акваланге на дне Акабского залива 55 часов.

Как рассказала сама Риим, она «уже несколько лет занимается дайвингом, и все свободное время старается проводить в море с аквалангом, шлифуя свое мастерство». По признанию девушки, к такому виду досуга ее «приучил» отец, который служит офицером в египетских военно-морских силах.

Несколько месяцев до начала рекордного погружения Ашраф непосредственно тренировалась близ Шарм-эш-Шейха. Она сказала, что самым сложным элементом подготовки было «не столько привыкнуть к питанию жидкими питательными смесям, сколько научиться правильно спать с аквалангом под водой».

Прежнее достижение по непрерывному пребыванию под водой с аквалангом принадлежало австралийской спортсменке, которая сумела продержаться на дне на протяжении 15 часов.