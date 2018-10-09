Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков "Старой Европы", в первую очередь Германии.

Статистика немецких реформ

В августе-сентябре 2018 года очень неожиданно в Германии заговорили о необходимости облегчить доступ к немецкому рынку труда. Неожиданным поворот событий стал в основном для политологов, а вот экономисты эту либерализацию предсказывали уже давно. На начало второго полугодия в Германии были не заполнены приблизительно 1,2-1,7 млн вакансий. При этом, наметилась довольно тревожная тенденция: если в 2017 году вакансий было 1,2 млн, то в октябре 2018 года - уже 1,75 млн.

Рост немецкой экономики, которая нацелена на экспорт, и слабеющая к доллару евровалюта привели к тому, что для обслуживания дальнейшего роста Германии не хватает рабочих рук. Если Германия не найдет трудовые ресурсы, которые закроют это конъюнктурную проблему, то она не сможет использовать весь потенциал для своего роста. Поэтому уже в октябре 2018 года общественности представят план немецкого правительства, направленный на либерализацию правил трудоустройства для граждан стран, которые не входят в ЕС. Речь, конечно, не идет о специальных правилах для Украины. Предполагается, что претендент на работу сможет получать рабочую визу до того, как фактически найдет работу, а поиском работы будет заниматься уже непосредственно по прибытии в Германию. Вероятнее всего, будет упрощена и система выдачи разрешений на работу для иностранцев.

Скорее всего, Германия пойдет по польскому пути, когда любой работодатель без всяких квот сможет быстро помочь своему иностранному работнику в получении разрешения на работу. Минимальная з/п в Германии составляет примерно 1500 евро в месяц, это почти 50000 грн. Средняя же зарплата в Германии в 2017 году составляла 34306 евро в год (около 94300 грн в месяц), причем за последние 4 года этот уровень вырос почти на 10%. Разброс зарплат по отраслям был очень большим: больше всех получали медики, юристы, инженеры и программисты - 50-80 тыс. евро в год. Уровень же зарплат в среде, которая не требовала специальных навыков (офисные клерки, продавцы, разнорабочие и т.д.), колебался на уровне 20-40 тыс. евро в год.

Проблема для региона "Центральная и Восточная Европа"

Открытие немцами рынка труда в 2019 году станет проблемой не только правительства Гройсмана, но затронет весь наш регион. Болгария, Венгрия, Румыния и даже Польша ощутят на себе это нововведение. Внутренние правила ЕС жестко не регулируют уровень либерализации рынка труда стран ЕС для иностранцев, оставляя этот вопрос на усмотрение национальных правительств. Средняя з/п в Болгарии 575 евро, в Венгрии - около 500 евро, в Румынии - около 580 евро. Понятно, что в сравнении с немецкой средней з/п на уровне чуть более 2800 евро в месяц либерализация процедуры трудоустройства в Германии приведет к усилению оттока трудовых ресурсов и из этих стран.

И хотя представители немецких властей неоднократно подчеркивали публично, что речь идет только о реформе для мигрантов из стран, которые не входят в ЕС, но немецкая пресса уже не раз поднимала вопрос, например, о поляках, работающих в Германии на основе командировочных от польских фирм. Поэтому очень высока вероятность того, что методичные немцы, если начнут поднимать вопрос реформы рынка труда, то решат упорядочить и проблемные вопросы с гражданами тех стран, которые имеют безвизовый доступ на территории Германии.

Для украинцев очень важно, чтобы немецкое правительство не просто решило выдавать рабочие визы для поиска работы внутри Германии, поскольку безвизовый режим и так делает это возможным для всех владельцев биометрических паспортов, важно, как изменят процедуру получения разрешения на работу для иностранцев, которые уже такую работу нашли. По идее, именно этот сегмент будет либерализирован, хотя бы для того, чтобы прекратить "цирк" с командированными сотрудниками из стран, которые уже входят в ЕС.

Прогнозируя отток кадров из Украины именно в Германию, нужно исходить из того, что сейчас трудоспособное население Германии составляет примерно 60 млн человек, из них занято около 46 млн человек. Поэтому даже если в 2019 году немцам потребуется заполнить 2 млн вакансий, то, во-первых, это будут не ТОПовые вакансии, а скорее всего, те вакансии, которые обычно никто не спешит занимать. Во-вторых, желающих получать 20-40 тыс. евро в год будет очень много и из Польши, Венгрии, Румынии или Болгарии.

Так что моментальный отток 2 млн человек именно в Германию в качестве гастарбайтеров Украине не грозит. Однако где-то до полумиллиона граждан Украины смогут покинуть родину для работы в Германии. Возможно, часть из них просто официально оформят уже существующие трудовые отношения. Сейчас в Германии работает около 150 тыс. украинцев. Отток кадров может коснуться прежде всего таких отраслей, как строительство, машиностроение, IT-индустрия и сельское хозяйство.

Можно ли противостоять оттоку кадров?

Противостоять оттоку кадров в ЕС Украина не сможет. Причин этому несколько, и все они объективны:

1. Такие более-менее благополучные страны ЕС, как Болгария, Венгрия, Румыния и даже Польша в прошлом уже ощутили на себе проблему миграции трудовых ресурсов. Да, их экономики могли бы расти быстрее, если бы их граждане не ехали на заработки в страны "Старой Европы". И, судя по статистике Евростата, даже относительно благополучные экономики Польши и Венгрии с проблемой оттока кадров еще не до конца справились.

2. Либерализация рынка труда Германии для иностранцев скорее всего приведет к тому, что страны ЦВЕ либерализируют свои правила трудоустройства для украинцев еще больше, чем это было ранее. Поведение Польши показывает, что эта страна в большей степени готова замещать свои трудовые ресурсы украинцами, и не испытывает в связи с этим никаких неудобств. Т.е. даже если украинцы не доведут объем трудовой миграции в Германию до 1 млн человек за 2019-2020 гг., то их места займут граждане других стран ЦВЕ, и принадлежность к ЕС тут будет играть чисто условную роль.

3. Заградительные меры или налоговое давление на трудовых мигрантов в Украине накануне выборов просто невозможно, поскольку может вызвать возмущение электората, да и просто идет вразрез с политикой безвиза, евроинтеграции и ряда демократических инициатив. Платить же населению больше, чем в Германии или даже в Польше, олигархат и госсектор будут просто не в состоянии, так как по большинству отраслей в Украине и ЕС имеет место слишком большая разница в производительности труда. Чтобы исправить ситуацию, Украине нужны прямые инвестиции и 10-15 лет интенсивного развития.

Очевидно, что Украина в ближайшие лет 5 будет переживать кадровый голод. Он уже сейчас заметен в строительстве, агробизнесе и металлургии, и уже намечается в сфере медицины и образования. Пока что на руку украинскому правительству играет то, что сама по себе миграция стоит денег. Гастарбайтер нуждается в жилье, еде, медицинских услугах по месту работы, достаточно высоки и транспортные затраты. Т.е. зарплата в 20 000 грн в месяц в Польше для большинства работников будет идентичной зарплате на уровне 10-15 тыс. грн в Украине.

В 2014-2018 годах в Польшу уезжали в основном те, кто не мог рассчитывать на 10-15 тыс. грн в нашей стране. А вот появление в 2019 году Германии с з/п для украинцев на уровне 50-100 тыс. грн. может существенно разбалансировать картину мира для среднестатистического трудового мигранта, потому что в его доходах удельный вес стоимости миграции будет уже не столь значительным, а значит, больше специалистов, потенциально способных устроиться в Германии, будут покидать Украину. И будет это происходить независимо от состава украинского правительства и его победоносной риторики, от результатов выборов или же от желаний парламентской коалиции.

Также нужно понимать, причины, по каким растет число вакансий в Германии, а это не только старение населения, но и в большей части стимулирование экспорта из ЕС из-за слабеющего к доллару евро, которая сейчас остается недооцененной. Рост числа вакансий в Германии произошел, поскольку именно немецкая экономика ориентирована на экспорт, и она первой ощутила на себе эффект от слабеющего евро. Однако следом за Германией подобные тенденции могут показывать уже в 2020-2022 гг. Франция, Нидерланды, Италия и Бельгия. Евровалюта еще очень долго может быть недооцененной к доллару США, т.к. ЕЦБ очень нескоро может догнать Федеральную резервную систему США по уровню ставок и в целом ужесточить свою монетарную политику. Большая разница в процентных ставках между долларом США и евро толкает "горячие" деньги в доллары, т.к. они более привлекательны для сбережений, и пока ЕЦБ с этим ничего поделать не может, да и мотивов у него для действий практически нет. Пока трудно сказать, как "Старая Европа" будет решать проблему растущего объема вакансий, но в любом случае эта тенденция затронет Украину в еще большей степени, чем в 2014-2018 гг.

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