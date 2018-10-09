Washington Post опубликовала фото журналиста, пропавшего у генконсульства Саудовской Аравии

Газета The Washington Post опубликовала во вторник фотографию пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, входящего в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. На данный момент это единственный обнародованный снимок Хашкаджи, сделанный непосредственно до его исчезновения. Он был предоставлен газете неназванным источником. Между тем, снимков, подтверждающих, что журналист покинул генконсульство, пока нет.

На фотографии запечатлен одетый в серые брюки и черный пиджак мужчина, направляющийся ко входу в Генконсульство в 13:14 2 октября. Перед дверьми стоит человек в голубом пиджаке, а также припаркован черный микроавтобус с дипломатическими номерами. Таймкод на снимке, сделанном одной из камер наружного наблюдения около диппредставительства, совпадает с той информацией о времени прихода Хашкаджи, которую передавали СМИ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать факт ухода Хашкаджи из генконсульства королевства Стамбуле и сделать это, предоставив документальные подтверждения в виде записей с камер. Он также отметил, что власти Турции, ее государственные ведомства занимаются расследованием случившегося, и на текущий момент никаких доказательств саудовская сторона еще не предоставила. В интересах расследования Анкара через саудовского посла Валида Абдель Карима аль-Хариджи запросила у Эр-Рияда разрешение на обыск генконсульства.

В структурах ООН, Франции и ряде других стран с волнением отреагировали на новости о пропавшем журналисте. Президент США Дональд Трамп в свою очередь выразил обеспокоенность в связи с инцидентом, заявив, что ему «не нравится все, что происходит». В Госдепе призвали Эр-Рияд провести прозрачное расследование пропажи журналиста.

Хашкаджи не выходит на связь уже неделю, когда он по просьбе саудовских дипломатов лично отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его невесту не пустили внутрь здания, а спустя пять часов ей сообщили, что он уже ушел. Позже она заявила, что не доверяет данной информации и не знает, где в настоящий момент находится журналист.

Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе пишет статьи для газеты The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая о проблемных аспектах деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.