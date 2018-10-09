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Ким Чен Ын купил себе люксовый автомобиль в обход санкций

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Ким Чен Ын купил себе люксовый автомобиль в обход санкций

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал 7 октября на встречу с госсекретарем США Майком Помпео на автомобиле Rolls-Royce Phantom, заключил портал The Drive (принадлежит Time Inc., владеющей в том числе журналом Time), изучив видеозапись прибытия северокорейского руководителя на переговоры. Позднее об этом также сообщил CNN.

The Drive пишет, что на публиковавшихся до этого видеозаписях Ким Чен Ын ездил на бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard (на это же обратил внимание и CNN). «То, что автомобиль [Rolls-Royce] был продемонстрирован в момент прибытия Кима на встречу с Помпео, — это не случайность. Таким образом Северная Корея показала свое неповиновение всему санкционному режиму, который отстаивают США, и представила символ предположительной бесполезности санкций», — говорится в статье.

С 2003 по 2017 год Rolls-Royce произвел около 10 тыс. автомобилей Phantom, отмечает портал. Бронирован ли Rolls-Royce северокорейского лидера, неизвестно.

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CNN пишет, что покупка такого автомобиля северокорейскими властями «почти наверняка» является нарушением санкционного режима: продажа Пхеньяну предметов роскоши, в том числе автомобилей класса люкс, запрещена.

Ким Чен Ын
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