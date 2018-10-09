Житель Украины отсудил у России более 70 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник вынес решение по делу "Гырлян против России", присудив истцу компенсацию в размере 74,5 тыс. евро, говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник.
Истцом является проживающий в Одессе Сергей Гырлян, 1972 года рождения.
В соответствии с материалами дела, истец в январе 2014 года продал дачный участок под Москвой, получив за него 4,6 млн рублей. В марте того же года Гырлян направлялся в Украину через аэропорт "Домодедово", имея в личном багаже $100 тысяч наличными.
В ходе досмотра сотрудник российской таможни остановил Гырляна в связи с большой суммой, которая находилась у истца в сумке. Его допросили сотрудники полиции и следователь, и обвинили в незаконной перевозке иностранной валюты.
В декабре 2014 года состоялось заседание Домодедовского городского суда, по итогам которого у украинца была конфискована сумма в $90 тыс.
ЕСПЧ постановил, что российские власти допустили нарушение статьи 1 (Защита собственности) протокола №1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Россия обязана выплатить истцу 73 тыс. евро в качестве компенсации материальных потерь, а также 1,5 тыс. евро за причинение морального вреда.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016