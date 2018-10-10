В Британии оправдали кондитеров, отказавшихся печь свадебный торт для геев

Верховный суд в Великобритании в среду удовлетворил апелляцию двух владельцев кондитерской в Северной Ирландии, обвиняемых в дискриминации из-за отказа сделать торт с надписью в поддержку гей-браков, сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

Согласно релизу, активист и борец за права ЛГБТ-сообщества Гарет Ли подал в суд против владельцев кондитерской Дэниела и Эми МакАртур в 2014 году, обвинив их в дискриминации на почве сексуальных предпочтений. Владельцы фирмы объяснили, что не смогут изготовить торт с предлагаемой Ли надписью из-за собственных религиозных убеждений.

В ходе первого рассмотрения дела суд установил, что отказ компании в обслуживании нарушает антидискриминационное законодательство страны. Пара также проиграла апелляцию на данное решение, после чего обратилась в Верховный суд.

«Апеллянты не отказывали исполнять заказ господина Ли из-за его настоящей и кажущейся сексуальной ориентации. Отказ был связан с надписью на торте, а не с личными характеристиками заказчика или тех, с кем он ассоциировался... Таким образом, в этом деле не было сексуальной дискриминации», — говорится в релизе Верховного суда.