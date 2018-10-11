При старте российской ракеты с новым экипажем МКС произошла авария

Фото: ТАСС

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой диктора, который вел трансляцию пуска. Онлайн шел на сайте «Роскосмоса», после аварии трансляция оперативно прекратилась.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Пуск ракеты был произведен в 11:40 по Киеву. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя».

Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g)., аварийно приземлится на Землю, знает знакомый с ситуацией источник «РИА Новости». По его данным, ориентировочно, это произошло в Казахстане. Эти данные агентству «Интерфакс» подтвердил источник на Байконуре. «Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане», — сказал он. Собеседник ТАСС при этом уже сообщил, что экипаж корабля вышел на связь. С российским космонавтом и американским астронавтом, по его данным, все в порядке.

Представители NASA в Twitter сообщили, что команда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства уже работает с российскими партнерами. Поисково-спасательные команды, как отметили в ведомстве, направляются в ожидаемое место приземления космического корабля.

Данные о том, что экипаж приземлился позже подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», — написал он на своей странице в Twitter.