Войти
США отвергают инициативу РФ по референдуму на Донбассе
мирный процесс
США отвергают инициативу РФ по референдуму на Донбассе
Сийярто назвал ложью непричастность властей Украины к «Миротворцу»
позиция
Сийярто назвал ложью непричастность властей Украины к «Миротворцу»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

При старте российской ракеты с новым экипажем МКС произошла авария

436
При старте российской ракеты с новым экипажем МКС произошла авария
Фото: ТАСС

При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой диктора, который вел трансляцию пуска. Онлайн шел на сайте «Роскосмоса», после аварии трансляция оперативно прекратилась.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Третье место на корабле занимал контейнер с грузом. Пуск ракеты был произведен в 11:40 по Киеву. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя».

Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g (при старте космонавты испытывают перегрузку в 1-7g)., аварийно приземлится на Землю, знает знакомый с ситуацией источник «РИА Новости». По его данным, ориентировочно, это произошло в Казахстане. Эти данные агентству «Интерфакс» подтвердил источник на Байконуре. «Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане», — сказал он. Собеседник ТАСС при этом уже сообщил, что экипаж корабля вышел на связь. С российским космонавтом и американским астронавтом, по его данным, все в порядке.

Представители NASA в Twitter сообщили, что команда Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства уже работает с российскими партнерами. Поисково-спасательные команды, как отметили в ведомстве, направляются в ожидаемое место приземления космического корабля.

Читайте также: «Шахтер» заработал за прошлый сезон более 1,7 млрд грн

Данные о том, что экипаж приземлился позже подтвердил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Все живы», — написал он на своей странице в Twitter.

NASA, МКС, Байконур
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 октября 2018
Среда, 10 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016